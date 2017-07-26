Режиссер Джеймс Кэмерон хочет создать новую трилогию про Терминатора, сообщает The Playlist. В настоящее время постановщик работает над четырьмя сиквелами «Аватара».

Кэмерон снял ленты «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день». В последующие годы франшиза постепенно теряла успех. Американские права на нее вернутся к режиссеру в 2019 году, и он намерен исправить ситуацию.

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По словам Кэмерона, он работает над перезагрузкой «Терминатора», и одним фильмом дело не ограничится.

В частности, постановщик ведет переговоры с продюсером Дэвидом Эллисоном, которому на данный момент принадлежат мировые права на франшизу. Они обсуждают вариант с новой трилогией.