В Лондоне тысячи демонстрантов вышли на акцию против Brexit

В субботу, 9 сентября, в Лондоне проходит многотысячная акция против выхода Британии из Европейского Союза, сообщает Новое время со ссылкой на Independent.

По оценке организаторов, около 100 тысяч демонстрантов соберутся на центральной площади Лондона Парламент сквер.

Отмечается, что данный марш является частью волны протестов, возникших из-за Brexit.

В октябре Европарламент на пленарной сессии должен принять резолюцию, в которой основное внимание будет уделяться правам граждан ЕС в Британии и британских граждан в ЕС после Brexit.

Ранее издание The Times сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может согласиться на увеличение платы за выход страны из состава Евросоюза до 50 млрд фунтов стерлингов.

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Напомним, что еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер ранее заявил, что официальный Лондон будет еще некоторое время нести финансовое бремя из-за долгосрочных программ ЕС, в которых Великобритания обязалась участвовать раньше. В частности, государство будет перечислять компенсационные выплаты Брюсселю как минимум до 2020 года.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского союза. За выход страны из ЕС проголосовали 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном поддержали сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия высказались за Brexit.

Официальный выход Британии из ЕС запланирован на март 2019 года.