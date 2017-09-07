Nissan представил обновленный электромобиль Leaf (фото, видео)

Японский автопроизводитель Nissan представил обновленную модель электромобиля Leaf. Модель отличается от предыдущего поколения как внешним видом, так и «начинкой», сообщает N+1 со ссылкой на Engadget.

Nissan Leaf, серийно выпускающийся с 2010 года, стал одним из первых массово выпускаемых и доступных во многих странах современных электромобилей - по состоянию на декабрь 2016 года было продано 250 тысяч электромобилей. Эта модель первая из электромобилей победила в конкурсе Европейский автомобиль года (в 2011 году). Из ближайших конкурентов-"одноклассников" Leaf можно упомянуть Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt.

Новый Nissan Leaf модельного ряда 2018 года получил полностью новый дизайн и батарею. Теперь электромобиль на одной зарядке батареи на 40 киловатт-час может проехать до 240 километров по американскому циклу EPA (предыдущие модели в зависимости от модификаций проезжали от 130 до 170 километров с батареей на 30 киловатт-час). Под капотом у Leaf 110-киловаттный синхронный электродвигатель, в то время как старые модели оснащались 80-киловаттным мотором.

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Электромобиль получил функцию ProPilot, которая позволяет частично автоматизировать вождение на втором уровне классификации SAE: машина может самостоятельно парковаться и ехать под управлением компьютера в некоторых простых ситуациях.

Кроме того, инженеры Nissan впервые представили систему e-Pedal, благодаря которой водитель может управлять автомобилем только при помощи педали акселератора - при нажатии машина будет ускоряться, при ослабевании нажатия замедлится, а если ногу убрать с педали вовсе, то Leaf полностью остановится, причем автомобиль не требует нажатия на педаль тормоза даже при остановке на склоне. При этом представители Nissan отметили, что при необходимости экстренного торможения штатная педаль тормоза по-прежнему доступна водителю в любое время.

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Ранее представители Nissan использовали Leaf в том числе как испытательную платформу для беспилотных автомобилей. Они продемонстрировали систему помощи беспилотным автомобилям, в которой задействованы консультанты, работающие удаленно, а также рассказали о планах по испытаниям беспилотных Leaf на улицах Лондона.