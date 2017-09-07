ДНК-анализ не подтвердил слова испанки, которая считает себя дочерью Дали

02:56, 07 сентября 2017
Мир
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Финальную точку в деле поставит суд. Испанка, которая назвалась дочерью Дали, придет туда без каких-либо доказательств.

Музей и гробница Сальвадора дали / REUTERS

Фонд «Гала-Сальвадор Дали» опубликовал результаты ДНК-теста испанской гадалки Марии Пилар и Сальвадора Дали. Процедура обнаружила, что испанка не является дочерью художника-сюрреалиста, передает Громадське со ссылкой на Lavanguardia.

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В фонде отметили, что провели двойные тесты на отцовство в Барселоне и Мадриде, и обе процедуры не подтвердили слова Пилар. Она не предоставила письменных или иных доказательств того, что она - биологическая дочь художника. Заявления Марии Пилар были основаны на словах ее матери и бабушки.

Суд между фондом и испанской гадалкой намечен на 18 сентября. Ранее она добилась эксгумации тела Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста.

У художника взяли образцы зубов, костей и ногтей, ради процедуры пришлось достать бетонную плиту весом 1,5 тонны, которая закрывала могилу. Фонд Дали выступал против того, чтобы доставать тело из могилы, но ордер на эксгумацию выдал суд Мадрида.

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