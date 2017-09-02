Трамп инициирует реформирование ООН: для этого подготовлено 10 пунктов - Reuters

Президент США Дональд Трамп, который часто критикует Организацию Объединенных Наций, попытается получить глобальную поддержку в вопросе ее реформирования, собрав страны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября.

Как передает Reuters, страны будут приглашены к участию в реформировании, если они подпишут подготовленный США проект политической декларации с 10 пунктами в поддержку усилий генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша "с целью создания эффективной, значимой реформы".

Трамп заявил, что несправедливое формирование бюджета организации подтолкнуло его к сокращению финансирования "клуба для людей, которые собираются вместе, чтобы общаться и хорошо проводить время".

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Соединенные Штаты больше всего вкладывают в ООН, обеспечивая 22% из 5,4 миллиардов долларов двухлетнего базового бюджета организации и 28,5% бюджета на поддержку мира, который составляет 7,3 миллиарда долларов.

Трамп и Гутерреш, который также занял свою должность в январе, и посол США в ООН Никки Хейли планируют выступить по этому поводу 18 сентября в Нью-Йорке.

В проекте политической декларации говорится: "Мы поддерживаем Генерального секретаря в конкретных изменениях в системе Организации Объединенных Наций, чтобы улучшить ее работу в гуманитарных вопросах, развитии и поддержке мирных инициатив".