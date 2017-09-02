Возле Эйфелевой башни в Париже задержали мужчину после сообщений об угрозе теракта

Французская полиция заявила, что задержала мужчину возле Эйфелевой башни в Париже ночью в пятницу, после того, как в СМИ появилось сообщение о сигнале тревоги.

Об этом сообщает Reuters.

"Человек был арестован, инцидент закончился", - заявил представитель полиции Парижа.

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"Он не был вооружен, мы больше узнаем о его мотивах завтра", - добавил чиновник.

Полиция сказала, что башня не была эвакуирована.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы эвакуации Эйфелевой башни из-за угрозы теракта и появлении на месте кинологов с собаками.