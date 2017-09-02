Возле Эйфелевой башни в Париже задержали мужчину после сообщений об угрозе теракта
01:29, 02 сентября 2017Мир
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В СМИ появилась информация об угрозе теракта у Эйфелевой башни и появлении на месте кинологов с собаками.
Полиция возле Эйфелевой башни / REUTERS
Французская полиция заявила, что задержала мужчину возле Эйфелевой башни в Париже ночью в пятницу, после того, как в СМИ появилось сообщение о сигнале тревоги.
Об этом сообщает Reuters.
"Человек был арестован, инцидент закончился", - заявил представитель полиции Парижа.
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"Он не был вооружен, мы больше узнаем о его мотивах завтра", - добавил чиновник.
Полиция сказала, что башня не была эвакуирована.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы эвакуации Эйфелевой башни из-за угрозы теракта и появлении на месте кинологов с собаками.
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