Возле Эйфелевой башни в Париже задержали мужчину после сообщений об угрозе теракта

01:29, 02 сентября 2017
Мир
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В СМИ появилась информация об угрозе теракта у Эйфелевой башни и появлении на месте кинологов с собаками.

Полиция возле Эйфелевой башни / REUTERS

Французская полиция заявила, что задержала мужчину возле Эйфелевой башни в Париже ночью в пятницу, после того, как в СМИ появилось сообщение о сигнале тревоги.

Об этом сообщает Reuters.

"Человек был арестован, инцидент закончился", - заявил представитель полиции Парижа.

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"Он не был вооружен, мы больше узнаем о его мотивах завтра", - добавил чиновник.

Полиция сказала, что башня не была эвакуирована.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы эвакуации Эйфелевой башни из-за угрозы теракта и появлении на месте кинологов с собаками.

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Теги: #Эйфелева башня#терроризм во Франции