Der Spiegel: Встреча двух врагов ЕС

Во второй раз в этом году президент России Путин посетит премьер-министра Венгрии Орбана. Официально речь пойдет о спорте – но на самом деле, об экономических интересах и политическом сигнале.

Об этом пишут Кристина Хебель и Кено Верзек в статье "Встреча двух врагов ЕС", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Их объединяет страсть к спорту. Один, Владимир Путин, недавно снова продемонстрировал свою физическую форму, когда его снимали во время рыбалки в Сибири. Регулярно, 64-летний президент России участвует в тренировках по хоккею и дзюдо. Недавно на встрече с молодежью в Сочи Путин признался, что больше всего ему нравится Сеои-отоси, бросок через плечо, когда он поднимает своего оппонента через плечо и бросает вперед.

Другой, Виктор Орбан, уже не так активен, но по-прежнему большой футбольный фанат. Глава правительства Венгрии хотел стать профессиональным футболистом. Но сейчас он редко играет. Орбан начинает свой день в пять часов утра с подробного прочтения венгерской спортивной газеты "Nemzeti Sport".

Теперь они встречаются в понедельник в Будапеште – уже второй раз в этом году Путина принимают в Центральной Европе. Официальный повод – спортивное мероприятие: Путин как почетный президент Международной федерации дзюдо откроет чемпионат мира по боевым искусствам в венгерской столице.

Президент России – приглашенный гость в Венгрии. В феврале 2015 года Орбан принимал главу Кремля, это был первый визит в страну НАТО после аннексии Крыма. Путин не забывает такого, и он пригласил Орбана посетить Москву.

В понедельник Орбан и Путин снова продемонстрируют свои тесные отношения. Запланировано их рабочее совещание. После этого президент России получит почетную докторскую степень Университета юго-восточного города Дебрецен. Путина редко принимают с таким радушием. После вмешательства в сирийскую войну ему постоянно приходится выбираться из международной изоляции.

Без внимания общественности

Визит главы Кремля в Венгрию проходит под строжайшими мерами предосторожности, некоторые части Будапешта закрыты для транспорта с утра до вечера. Путина будут сопровождать несколько министров, которые обсудят совместные экономические проекты с членами венгерского правительства. По мнению наблюдателей, во-первых, речь пойдет о цене российского газа, поставляемого в Венгрию; во-вторых, о расширении атомной электростанции Пакш, которую Россия планирует финансировать за счет кредита в десять миллиардов евро. Проект российской корпорации "Росатом", похоже, настолько важен для Путина, что он решил проконтролировать все лично.

Детали вряд ли будут известны, визит главы Кремля проходит без привлечения общественности – совместная пресс-конференция Путина и Орбана не стоит на повестке дня.

Для обоих лидеров гораздо важнее символика. "Оба хотят использовать визит, чтобы заявить о своей ценности", - говорит Штефан Майстер, эксперт по России из Немецкого сообщества по международным отношениям (DGAP). Тот факт, что премьер-министр Венгрии резко критикует ЕС и Германию, не только в вопросе миграционной политики, на руку президенту России. "Орбан хочет расколоть ЕС, это делает его чрезвычайно привлекательным для Путина".

"Своего рода "таран" против санкций ЕС"

"Венгрия – самый важный партнер России в деле дестабилизации Евросоюза", - говорит политтехнолог и директор Будапештского института Political Capital Петер Креко. Орбан – самый важный союзник Путина среди лидеров ЕС. "Россия также использует Венгрию как своего рода "таран" против санкций ЕС", - говорит Креко.

До сих пор Орбан не осмеливался голосовать против санкций, введенных из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе. Однако, он постоянно протестует и высказывается за их отмену. В Москве об этом хорошо известно, и она старается начать бизнес, который обеспечит ей большее влияние в стране ЕС, Венгрии.

Но в правительстве Венгрии это скрывают. В политическом плане у Орбана и Путина слишком много общего:

- Оба лидера делают политику старомодно: с помощью договоренностей.

- Оба преобразовали свои страны наперекор демократии, выбрав авторитарный и популистский стили правления, и испытывают глубокую неприязнь к Европейскому союзу и его фундаментальным ценностям. При этом, Орбан учился у Путина, - говорит эксперт DGAP Майстер: "Путин – пример для Орбана". Например, парламент Будапешта в июне принял закон против неправительственных организаций, который смоделирован по образцу закона Российской Федерации об агентах НПО 2012 года.

- Оба осуществляют свою политику за закрытыми дверями. Экономические соглашения между Россией и Венгрией совершенно непрозрачны, - говорит политолог Петер Креко. Он приводит пример непубличного соглашения, заключенного в июне между "Газпромом" и венгерским государством, а также многочисленные подробности кредитного соглашения о строительстве двух дополнительных блоков реактора в Пакше, которые являются секретными.

Оппозиционные политики в Венгоии снова критикуют визит Путина. Например, глава партии "Együtt", Петер Юхаш, написал в Facebook, что Путин приехал в Венгрию как офицер управления Орбана, и даст ему советы, как построить диктатуру. Критика также исходит от коммунистических партий, таких как социалисты (МСЗП) или их ответвления, "Демократическая коалиция" (ДК) бывшего премьер-министра Ференца Дюрчаня.

Тем не менее, именно Дюрчань, до 2010 года, надеялся на помощь Путина и России в запуске проекта атомной электростанции Пакш.