Стало известно, кто выиграл рекордный джекпот в США: счастливица уже уволилась с работы

Счастливицей, которая выиграла рекордный в истории США джекпот в 758 миллионов долларов, стала медсестра госпиталя и мама двоих детей - 53-летняя Мэвис Вонзик, пишет Associated Press.

Отмечается, что женщина стала победительницей американской лотереи Powerball. После того, как она узнала о своем выигрыше - позвонила в больницу, где проработала 32 года и предупредила, чтобы ее больше не ждали на работе.

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Сумма выигрыша сравнима с ВВП таких стран, как Тонга или Палау.

Как сообщал УНИАН ранее, 23 августа стало известно о крупнейшем в истории США выигрыше в лотерею. Однако тогда не сообщалось имя счастливчика.