Стало известно, кто выиграл рекордный джекпот в США: счастливица уже уволилась с работы
09:56, 25 августа 2017Мир
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Женщина проработала 32 года медсестрой в госпитале.
Иллюстрация / REUTERS
Счастливицей, которая выиграла рекордный в истории США джекпот в 758 миллионов долларов, стала медсестра госпиталя и мама двоих детей - 53-летняя Мэвис Вонзик, пишет Associated Press.
Отмечается, что женщина стала победительницей американской лотереи Powerball. После того, как она узнала о своем выигрыше - позвонила в больницу, где проработала 32 года и предупредила, чтобы ее больше не ждали на работе.
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Сумма выигрыша сравнима с ВВП таких стран, как Тонга или Палау.
Как сообщал УНИАН ранее, 23 августа стало известно о крупнейшем в истории США выигрыше в лотерею. Однако тогда не сообщалось имя счастливчика.
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