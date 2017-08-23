Россия поставляет оружие талибам - Тиллерсон
Россия, поставляя талибам оружие, нарушает международные нормы и нормы Совета Безопасности ООН.
Россия в нарушение международных норм и норм Совета Безопасности ООН поставляет оружие талибам.
Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции в Госдепартаменте, передает Голос Америки.
"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это – нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", – заявил Тиллерсон.
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Как отметил глава внешнеполитического ведомства США, о численности американских войск в Афганистане будет объявлено после принятия решения на этот счет. Он подчеркнул также, что дипломатические усилия США по урегулированию конфликта в этой стране будут определяться ее условиями.
Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности – в том, что касается американской помощи Афганистану.
Глава Госдепартамента заявил, что в решении проблем Афганистана примут участие Пакистан и Индия.
Как сообщал УНИАН, Тиллерсон заявил, что Пакистан должен прекратить предоставлять убежище террористическим группам. По его словам, Исламабад должен изменить свою политику толерантности террористических групп у себя дома, ведь это подрывает усилия по налаживанию мирной жизни в Афганистане.