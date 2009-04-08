Лукашенко публично объявил о «не совсем порядочном» отношении России

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Россия «не совсем порядочно» относится к Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил 7 апреля во время рабочей поездки в Гомельскую область.

«Что касается России, то здесь наблюдается не совсем порядочное отношение. И я не боюсь об этом публично объявить», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, достигнутые на высшем уровне с российским руководством договоренности срываются либо блокируются на нижестоящих уровнях, что создает проблемы для нормальной двусторонней торговли в рамках Союзного государства. «Мы договорились, что будем платить за газ 150 долларов. А потом приезжают другие и говорят, мол, нет - маловато. То есть то, о чем договариваемся, не проходит», - добавил он.

Президент Беларуси также сообщил, что российская сторона все чаще стала предлагать Беларуси свое участие в приватизации белорусских предприятий. «Российская сторона нам также говорит: отдайте заводы, отдайте то и это… Нет, сегодня никто в условиях кризиса ничего за бесценок продавать не будет», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Глава Белорусского государства также призвал руководителей белорусских предприятий искать новые рынки сбыта своей продукции, а «не зацикливаться» на российском векторе экспорта.

По его словам, нынешние условия в мировой экономике заставляет искать пути диверсификации экспорта. «У нашей продукции нормальное качество, она вполне конкурентоспособна. На российском рынке мы всегда будем присутствовать, но при этом нужно осваивать другие рынки», - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.