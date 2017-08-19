В Австрии из-за урагана обрушилась палатка на пивном фестивале, погибли два человека, более сотни травмированы

В коммуне Санкт-Йохан-ам-Вальде в Верхней Австрии из-за урагана обрушился шатер на пивном фестивале, погибли двое человек, еще 120 были травмированы.

Всего в шатре находились 650 человек, сообщает агентство APA.

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В результате обрушения конструкции десятки людей были погребены под брезентом и получили удары падающими обломками.

По данным полиции, по крайней мере 120 человек получили ранения, в том числе 20 получили тяжелые травмы.