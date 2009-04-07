У НАТО есть проблемы важнее Украины

Назначение нового Генерального секретаря НАТО Андреса Фог РАСМУССЕНА никоим образом не изменит отношения между Североатлантическим альянсом и Украиной.

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил САМУСЬ.

Эксперт отметил, что сейчас внутри НАТО существуют несколько иные факторы, тенденции, которые формируют позицию организации в отношении Украины. “И они, сейчас, с персональным составом руководства Альянса никоим образом не связаны”, - сказал М.САМУСЬ.

По мнению эксперта, сейчас в НАТО самым актуальным вопросом является формирование новых моделей отношений между Францией, которая вернулась в военные структуры Альянса, Германией и Соединенными Штатами Америки.

“Последние, в частности, также на пути формирования собственной модели внешней политики, в том числе в контексте НАТО и Европы”, - пояснил М.САМУСЬ, отметив, что вообще украинский вопрос сейчас не является ведущим для Альянса – как это было несколько лет назад, когда Президент США Джордж БУШ считал это приоритетом своей восточноевропейской политики.

По словам заместителя директора ЦИАКР, сегодня самым актуальным аспектом восточноевропейской политики наиболее влиятельных членов НАТО – США, Франции и Германии – является Российская Федерация. “А Украине необходимо определиться с построением своей адекватной системы безопасности, которая бы наиболее эффективно функционировала в условиях вынужденной внеблоковости”, - считает М.САМУСЬ.

В то же время, эксперт отметил, что, несмотря на пока еще не очень позитивные перспективы вступления в НАТО и Европейский Союз, Украине в любом случае не следует отказываться от европейского и евроатлантического векторов внешней политики.

В свою очередь, главный редактор проекта “Флот2017” Дмитрий ТИМЧУК отметил, что за весь период своего пребывания в должности премьер-министра Дании А.РАСМУССЕН как политик не проявил никаких заметных инициатив в сферах внутренней и, тем более, внешней политики.

“Для самого НАТО кандидатура А.РАСМУССЕНА является компромиссной. Он устраивает всех, что особенно актуально с учетом нынешних определенных противоречий внутри самого Альянса”, - отметил Д.ТИМЧУК, объяснив, что речь идет о разделе центров влияния между США со своими союзниками с одной стороны и стран старой Европы, которые сегодня тяготеют больше к России, с другой.

“Что касается Украины, то, учитывая отсутствие инициативности у премьер-министра Дании, можно допустить, что вряд ли он начнет действовать активно на посту Генсека. Это значит, что в отношении Украины останется старая позиция”, - считает эксперт.

По его мнению, представители НАТО будут продолжать заявлять, что они приветствуют сближение с Украиной, двери в организацию будут оставаться открытыми, но при этом не будут называть конкретные сроки и не будут предоставлять никаких гарантий обретения членства.