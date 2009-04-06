Ющенко выразил соболезнования Бараку Обаме
21:09, 06 апреля 2009Мир
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В связи с гибелью людей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту США Бараку ОБАМЕ в связи с гибелью людей в результате нападения на иммиграционный центр в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.
«От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.
По данным СМИ, 3 апреля в штате Нью-Йорк были убиты 14 посетителей и сотрудников иммиграционного центра. По версии местных властей, их расстрелял американец вьетнамского происхождения, который потерял работу в IBM.
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