Ющенко выразил соболезнования Бараку Обаме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту США Бараку ОБАМЕ в связи с гибелью людей в результате нападения на иммиграционный центр в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в телеграмме.

По данным СМИ, 3 апреля в штате Нью-Йорк были убиты 14 посетителей и сотрудников иммиграционного центра. По версии местных властей, их расстрелял американец вьетнамского происхождения, который потерял работу в IBM.