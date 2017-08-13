У ООН есть доказательства, чтобы осудить Асада за военные преступления, но Россия делает это невозможным - прокурор

Комиссия ООН по расследованию событий в Сирии собрала достаточно доказательств, чтобы осудить президента Башара Асада за военные преступления. Как сообщает Reuters, об этом заявила член комиссии Карла дель Понте.

Кроме того, согласно сообщению, 70-летняя дель Понте на прошлой неделе объявила, что отказывается от места в комиссии из-за разочарования неспособностью Совета Безопасности ООН продолжать работу комиссии путем создания специального трибунала для Сирии, который мог бы попытаться осудить военных преступников.

Она также подчеркнула, что доказательств для того, чтобы осудить Асада за военные преступления, достаточно.

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"Я уверена, что дело готово. Именно поэтому ситуация настолько разочаровывает. Несмотря на это, нет прокурора и нет суда", - сказала она.

В свою очередь Сирийское правительство отрицает сообщение комиссии о широкомасштабных военных преступлениях, совершенных государственными вооруженными силами и службами безопасности Сирии.

Хотя ООН и создает новый орган для подготовки судебного преследования, нет никаких признаков того, что будет создан суд для рассмотрения военных преступлений, совершенных в годы войны. Кроме того, Совбез ООН не намерен обращаться в Международный уголовный суд в Гааге.

"В течение шести лет комиссия расследовала: теперь прокурор должен продолжать свою работу и приводить военных преступников в специальный суд, но это именно то, что блокирует Россия своим правом вето в Совете Безопасности ООН", - сказала Дель Понте.

Карла дель Понте - бывший прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде.

Напомним, Вашингтон и Париж ранее заявили, что более не требуют отставки Асада.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Оппозиционных к правящему режиму повстанцев поддерживает коалиция стран Запада во главе с США. В сентябре 2015 года в войну на стороне президента Сирии Башара Асада вмешалась Россия.