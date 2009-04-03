Городской совет в Каталонии осудил Голодомор в Украине

Городской совет города Санта Сусанна (Каталония) принял резолюцию об осуждении Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, согласно резолюции, принятой 26 марта, “в 2007 году исполнилась 75-й годовщина страшной украинской национальной трагедии – Голодомора, в результате которого погибли и пострадали 14 миллионов человек. Невзирая на международное признание этого факта, эта рана не заживает. Мы не должны забывать о физических расправах над гражданским населением для того, чтобы защитить права, свободы и идеалы людей и выразить свое осуждение тоталитарного режима”.

«Украинские исследователи истории подтверждают, что голод не был вызван ни природными, ни социальными факторами, а политическими мотивами. Основной целью Голодомора было установление тоталитарного государственного контроля над всеми слоями населения для искоренения традиций и уничтожения культуры украинского народа. По своему масштабу и антиукраинской направленности Голодомор стал орудием массового уничтожения тоталитарного режима Сталина против свободных украинских крестьян – социальной основы нации”, отмечается в резолюции.

В 2003 г. в связи с 70-й годовщиной геноцида украинского народа Ассамблея Объединенных Наций признала национальной трагедией события 1932-1933 гг., которые с тех пор называются на международном уровне Голодомором.

Испания “особенно чувствительна к восстановлению исторической памяти, поскольку также на протяжении лет была жертвой франкистской диктатуры и репрессий. Помнить – это моральная обязанность не только по отношению к тем, кто пережил такие ужасные времена в истории Украины, но это нужно и ради настоящего и будущего человечества, чтобы ошибки и кошмары прошлого не повторились. Мы чествуем, прежде всего, тех, кто боролся, проявил сопротивление и погиб, защищая свои права на жизнь и человеческое достоинство, поскольку следующие поколения должны помнить об этих людях и об их судьбе”.

Парламент Каталонии принял институциональную Декларацию в связи с 75-й годовщиной Голодомора в Украине с целью чествования памяти жертв среди населения Украины в результате Голодомора 1932-1933 гг. и единодушно осудил любые проявления геноцида или попрания прав человека сегодня и в будущем.

Учитывая это, городской совет города Санта Сусанна большинством голосов призвал продолжать работу во имя мирного сосуществования народов и выразил осуждение этого позорного преступления против гражданского населения.

Также городской совет принял решение известить о принятии этой резолюции автономное правительство - „Женералитат”, парламент Каталонии и Генеральное консульство Украины в Барселоне.