В Китае в результате ДТП погибли 36 человек (фото, видео)
08:46, 11 августа 2017Мир
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Авария случилась с рейсовым пассажирским автобусом.
REUTERS
На скоростном шоссе в провинции Шэньси в Китае в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести, сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Xinhua. По данным китайских властей, все пострадавшие отправлены в больницу, им оказана необходимая помощь.
Читайте такжеВ Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин (фото, видео)По предварительным данным, автобус, который направлялся из города Чэнду в Лоян, врезался в стену туннеля на трассе Сиань-Ханьчжун. Инцидент произошел в 23.34 по местному времени.
Расследованием причин произошедшего занимаетя следственная группа во главе с замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мином.
REUTERS
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