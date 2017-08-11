В Китае в результате ДТП погибли 36 человек (фото, видео)

На скоростном шоссе в провинции Шэньси в Китае в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести, сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Xinhua. По данным китайских властей, все пострадавшие отправлены в больницу, им оказана необходимая помощь.

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