В Китае в результате ДТП погибли 36 человек (фото, видео)

08:46, 11 августа 2017
Мир
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Авария случилась с рейсовым пассажирским автобусом.

REUTERS

На скоростном шоссе в провинции Шэньси в Китае в результате ДТП погибли 36 человек, еще 13 получили травмы разной степени тяжести, сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Xinhua. По данным китайских властей, все пострадавшие отправлены в больницу, им оказана необходимая помощь.

Читайте такжеВ Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин (фото, видео)По предварительным данным, автобус, который направлялся из города Чэнду в Лоян, врезался в стену туннеля на трассе Сиань-Ханьчжун. Инцидент произошел в 23.34 по местному времени.

Расследованием причин произошедшего занимаетя следственная группа во главе с замглавы министерства общественной безопасности Китая Хуан Мином.
REUTERS

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Теги: #ДТП Китае погибли#Китае ДТП автобус