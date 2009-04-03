Итоги саммита G20 очень важны, однако скорого чуда ожидать не приходится. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, передает Reuters.

"Мы не можем ожидать чудес уже завтра, однако... мы приняли правильные решения относительно мер по поощрению мировой экономики", - сказал Ж.М.Баррозу.

"Я горд также сообщить, что Европа внесла значительный вклад в решения саммита", - добавил глава Еврокомиссии. Он подчеркнул, что все участники встречи приняли европейские предложения по более жесткому регулированию и проверке рейтинговых агентств на конфликт интересов.

Отвечая на вопрос о борьбе с протекционизмом, Ж.М.Баррозу отметил, что ситуация в мире куда лучше, чем могла бы быть, так как меры национальных правительств по ограждению собственных рынков носят пока весьма ограниченный характер.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 пришли к решению о выделении на борьбу с мировым экономическим кризисом по линии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) порядка 1 трлн долл. Как пояснил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, из этих средств 250 млрд долл. будут выделены через SDR (валюта Международного валютного фонда), 500 млрд долл. будут выделены для МВФ дополнительно, и еще 250 млрд долл. будут выделены для поддержания торговли.

Представляя итоги встречи лидеров G20 в Лондоне, британский премьер подчеркнул, что страны "большой двадцатки" уже реализуют крупнейший в истории план стимулирования мировой экономики. Он отметил, что общий объем выделяемых средств к 2010г. должен составить около 5 трлн долл.

РосБизнесКонсалтинг