Новости УНИАН будут теперь получать в США

Информационное агентство УНИАН подписало договор с Национальной Технико-Информационной Службой (NTIS) при Министерстве торговли Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил генеральный директор УНИАН Олег НАЛИВАЙКО.

По его словам, согласно договору, NTIS получила не исключительные, но всемирные права переводить на английский язык, воспроизводить и распространять информацию агентства УНИАН через газетные, магнитные, электронные, оптические и прочие средства информации.

Как сообщил специалист по деловому развитию NTIS Джон ХАУНСВЕЛЛ, новости УНИАН отныне будут представлены в базе «Доступ к мировым новостям» (World News Connection®, WNC®), которая включает в себя международные новости, статьи, телевизионные и радиопередачи из ведущих новостных агентств, газет, журналов, телевизионных и радиопередач из разных стран мира. База данных находится в Интернете по адресу: http://wnc.fedworld.gov.

По информации Дж.ХАУНСВЕЛЛА, большинство клиентов NTIS, получающих информацию NTIS, составляют американские корпорации и университеты.

Как заявил О. НАЛИВАЙКО, подписание этого соглашения дает УНИАН возможность распространять по всему миру объективную и эксклюзивную информацию об Украине из самой Украины, без посредников, и кроме того, вхождение агентства в данную систему - это своего рода принятие УНИАН в элиту мировой прессы.