G20 собирается ввести санкции против зон «налогового рая»

Лидеры “большой двадцатки” (G20) готовятся одобрить санкции против территорий, которые относятся к “налоговому раю”.

Как сообщает Интернет-сайт французской “Le Figaro”, об этом заявил сегодня в Лондоне финансовый секретарь Министерства финансов Великобритании Стефен ТИММС.

“Придет время и мы подготовим перечень стран, которые не сотрудничают, что мы обсуждаем сейчас – это время публикации такого перечня”, - сказал он.

В то же время, как отмечает издание со ссылкой на дипломатические источники, вопрос обнародования перечня зон “налогового рая” является очень сложным и многие люди хотели бы избежать этого.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне проходит второй саммит “большой двадцатки”. Одной из инициатив Великобритании перед этим саммитом было создание “черного списка” территории, которые можно отнести к “налоговому раю”.

В канун саммита премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР выразил убеждение, что в случае создания такого перечня, в него должны быть также включены три штата США: Делавар, Невада и Вайоминг, а также американские Виргинские острова.

Первый саммит G20 состоялся 14-15 ноября 2008 года в Вашингтоне.