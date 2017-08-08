В США идентифицировали еще одну жертву теракта 11 сентября спустя 16 лет после трагедии

Спустя почти 16 лет после теракта 11 сентября в США установлена личность еще одного погибшего. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, личность установлена благодаря проведенному анализу ДНК. Это мужчина под номером 1671 из 2753 людей, которые погибли в тот день в результате теракта. Личность погибшего не сообщается по просьбе его семьи.

Читайте такжеВласти Венесуэлы заявили о "террористическом нападении" на военную базу, несколько человек задержаны

Последний раз жертву теракта идентифицировали в марте 2015 года. Всего около 1112 людей, которые погибли в тот день, остаются неидентифицированными после почти 16 лет с даты террористического нападения, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вчера на юге Нигерии в городе Осубулу неизвестные с оружием ворвались в католическую церковь и открыли огонь. В результате погибли не менее 12 человек.