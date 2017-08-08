Эрдоган обвинил Германию в содействии терроризму

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в поддержке терроризма, так как Берлин не отреагировал на тысячи досье, отправленных Анкарой, и не выдал запрашиваемых подозреваемых.

"Германия способствует терроризму", - сказал Эрдоган на конференции в провинции Ризе, передает "Новое время", ссылаясь на Reuters.

Эрдоган напомнил, что Анкара передала немецкой стороне "4500 досье" на обвиняемых в преступлениях граждан Турции, которые скрываются в Германии.

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Турция обвиняет Германию в том, что немецкое правительство предоставило убежище курдам, сторонникам проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также военным и другим лицам, связанным с неудачным государственным переворотом в 2016 году. Берлин отрицает эти обвинения.

Напомним, что 5 июля в Стамбуле задержали немецкого правозащитника и главу местного отделения Amnesty International Петера Штойдтнера по подозрению в связях с террористами.

После глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о смене политики Берлина в отношении Турции. Так, Берлин пересмотрит свою экономическую политику в отношении Анкары и призывает граждан к особой осторожности во время поездок и путешествий в Турцию.