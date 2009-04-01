Чехия прекратила выдачу рабочих виз гражданам Украины
14:45, 01 апреля 2009Мир
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Информация чешского МИД
Власти Чехии, ввиду продолжающегося мирового экономического кризиса, приняли решение о прекращении выдачи рабочих виз гражданам Украины, Молдовы, Вьетнама и Монголии, сообщил чешский МИД.
Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.
«Эта мера относится к визам, получаемым на срок более 90 дней с целью трудовой деятельности на территории Чехии», - сообщили чешские дипломаты.
В ноябре прошлого года в Чехии трудились 290 тысяч иностранных рабочих.
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