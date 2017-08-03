В Турции арестовали еще одного французского журналиста по обвинению в терроризме

Французский журналист Лу Бюро был арестован в юго-восточной части турецкой провинции Ширнак по обвинению в помощи и поддержке террористической организации. Об этом сообщает Turkish Minute, передает Европейская правда.

Французский журналист планировал поехать к курдского региона северного Ирака через пограничный проход Хабур. Турецкая полиция задержала его на иракской границе.

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Во вторник,1 августа, турецкий суд вынес постановление об аресте Бюро, обвинив его в помощи и поддержке террористической организации. Бюро сейчас находится в тюрьме в городе Ширнак.

Как сообщалось ранее, в июне Турция депортировала французского фотожурналиста Матиаса Депардона, который провел месяц под стражей. Освобождение Депардона стало возможным после того, как президент Франции Эммануэль Макрон лично попросил об этом турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

После возвращения во Францию журналист заявил, что такими действиями Анкара хочет послать "сильный сигнал" другим зарубежным журналистам, которые хотят поехать на юго-восток страны.

Матиас Депардона был арестован в юго-восточной провинции Батман в начале мая. Его обвинили в пропаганде Курдской рабочей партии в социальных сетях.