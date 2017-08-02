Болгария и Македония заключили историческое соглашение по этно-территориальным спорам

Руководство Болгарии и Македонии заключило историческое соглашение, призванное положить конец длительному территориальному и этническому спору между двумя странами.

Во вторник, 1 августа, документ подписали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и руководитель правительства Македонии Зоран Заев. Церемония подписания состоялась в столице Македонии Скопье, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

Согласно соглашению, Болгария и Македония признают, что не имеют никаких территориальных претензий друг к другу и не будут поддерживать враждебную деятельность, направленную против другой страны-подписанта. Так же соглашение предусматривает обязательство не вмешиваться во внутренние дела каждой из стран-подписантов.

Также Болгария выражает этим соглашением поддержку стремлениям Македонии относительно присоединения к Европейскому Союзу и Североатлантическому альянсу (НАТО). Кроме того, соглашение призывает к созданию специальной совместной комиссии, которая будет заниматься "объективной" оценкой и решением спорных исторических вопросов.

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Подписание документа приветствовали в Европейском Союзе. В совместном заявлении Верховной представительницы ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения Иоганнеса Гана отмечается, что эта сделка "воодушевляет весь регион". Положительные отзывы относительно этой сделки прозвучали и в Берлине. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал это событие "значимым", особенно на фоне того, что правительство Заева начало работать меньше, чем два месяца назад. Глава МИД ФРГ также выразил надежду, что правительство в Скопье и в дальнейшем будет практиковать "такую форму конструктивного сотрудничества со всеми своими соседями".

Болгария на протяжении долгого времени рассматривала Македонию и македонский язык как часть своего народа и своего языка.