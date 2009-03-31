Медведев едет в гости к Меркель

Российский президент Дмитрий Медведев встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Переговоры проходят перед саммитом G-20 в Лондоне и юбилеем НАТО. Будут говорить в Берлине и об украинской ГТС.

Медведев и Меркель стремятся согласовать позиции перед саммитом «большой двадцатки» в Лондоне, который запланирован на четверг. Полгода тому назад в Вашингтоне они уже встречались с этой же целью. С тех пор экономическая ситуация в обеих странах ухудшилась. Особенно Россия страдает от мирового экономического кризиса и низких цен на нефть.

Депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза Карл-Георг Вельман считает, что встреча в Берлине – шанс поговорить о совместных экономических усилиях по преодолению финансового кризиса. «Я ожидаю, что будут обсуждаться темы, которые для нас играют важную роль, - это энергетика, будущий саммит НАТО и другие темы мирового значения», - сказал депутат.

Меркель будет принимать Медведева через неделю после того, как Европейский союз и Украина договорились модернизировать украинскую газотранспортную систему. Принятое в Брюсселе решение вызвало чрезвычайно суровую критику руководства в Москве, увидевшего за ним попытки обойти интересы России. «Мое личное мнение, что в модернизацию газовых путей Украины должна быть включена и Россия. Оба руководителя будут это обсуждать», - сказал депутат ХДС Вельман.

Немецкие политики, однако, прекрасно осознают, что Россия находится, как и раньше, в переломной фазе своего развития и потому стремится не решать свои проблемы, например, связанные с финансовым кризисом, в одиночку. Вельман подчеркивает, что в результате кризиса и прихода к власти новой американской администрации, открываются новые возможности для сотрудничества. Причем не только России и Германии, а России и Европы, России и Америки.

Выступая недавно по случаю 60-й годовщины НАТО, Меркель призвала к более тесному сотрудничеству с Россией в вопросах безопасности. Она сказала, что стороны имеют общие вызовы – борьбу с терроризмом и нераспространение ядерного оружия. В то же время в своей речи в бундестаге Меркель заявила, что двери НАТО остаются открытыми для Украины и Грузии. Против последующего расширения Альянса, как известно, категорически выступает Россия.

За почти год правления Медведева в Кремле о его имидже «либерала» в Германии сегодня немногие вспоминают. Журналисты и эксперты считают его «вторым номером» после премьера Владимира Путина, который продолжает вести жесткую политику. Депутат бундестага Вельман предостерегает от чрезмерной эйфории по поводу российского президента: «Я не знаю, можем ли мы вообще употреблять такие обозначения, как «либеральный» и «рыночник».

Немецкая волна