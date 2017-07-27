Правозащитники разоблачили трех депутатов Европарламента, которые не задекларировали доходы

Transparency International подала жалобу в Европарламент в связи с возможным нарушением кодекса этики ЕП тремя депутатами, передает Европейская правда.

В сообщении организации говорится, что трое евродепутатов - британский евроскептик Найджел Фарадж, итальянский политик и бизнесмен Ренато Сору и французский политик-консерватор Мишель Аллиот-Мари ненадлежащим образом задекларировали свои доходы от деятельности, не связанной с непосредственной работой в Европарламенте.

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Если речь идет о доходах от такой деятельности, превышающие 10 тысяч евро в месяц, то евродепутаты обязаны предоставить информацию о своей внешней деятельности и доходах. В случае упомянутых депутатов такая информация предоставлена не была, что противоречит правилам Европарламента.

"Если мы не имеем никакого понятия, сколько евродепутаты зарабатывают на стороне и у кого, как мы можем знать, что они голосуют в интересах избирателей, а не в собственных интересах?" - заявили в Transparency International .

"Европарламент должен выяснить ситуацию как можно скорее и наказать виновных, если действительно речь идет о нарушении этического кодекса", - добавили в организации.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Украине Национальное антикоррупционное бюро впервые сообщило о подозрении по результатам анализа е-деклараций - экс-председателю одного из городских судов Луганской области, который не указал в е-данные декларации о имущество, автомобили и недвижимость стоимостью более 10 млн грн. Всего по состоянию на 30 июня детективы НАБУ осуществляли расследование в 61 уголовном производстве, открытом по результатам анализа е-деклараций.