Китай может стать самой влиятельной страной в мире

Китай может стать в будущем самой влиятельной страной в мире. Такое мнение высказал президент Франции Жак Ширак в интервью, которое он дал накануне своего государственного визита в Китайскую Народную Республику. Это будет второй визит Ж.Ширака в КНР за последние два года, передает (С) Associated Press.

"Успех Китая впечатляет и приводит в восхищение. Сегодня Китай воспринимают как одну из стран, если не единственную страну, чья эволюция завтра будет оказывать наибольшее влияние на мир", - заявил французский лидер.

В то же время Ж.Ширак отметил, что небывалый экономический прогресс Китая "естественным образом рождает ряд вопросов", касающихся, в частности, соблюдения этой страной правил рыночной экономики, а также ее политической и социальной эволюции и амбиций в плане мировой политики.

Главными темами переговоров Ж.Ширака с китайским руководством станут двусторонние отношения, а также ряд актуальных международных проблем, таких как ситуация на Корейском полуострове и ядерная программа Ирана. Обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, а потому от их позиции во многом зависят дальнейшие действия этого органа в отношении Пхеньяна и Тегерана.

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