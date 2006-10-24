Грузия собирается выйти из СНГ

Представитель оппозиционной фракции "Демократический фронт" Давид БЕРДЗЕНИШВИЛИ сегодня на пленарном заседании грузинского парламента предложил депутатам обсудить вопрос о целесообразности пребывания Грузии в составе СНГ.

Д.БЕРДЗЕНИШВИЛИ сообщил, что фракция уже подготовила проект соответствующего постановления, сообщает информационное агентство «Новости-Грузия».

"Вопрос о целесообразности пребывания Грузии в СНГ обсуждался нами около года назад, и парламентское большинство также поддержало начало обсуждения данного вопроса. Считаю очень важным, чтобы парламент Грузии принял постановление и зафиксировал свое отношение", - заявил Д.БЕРДЗЕНИШВИЛИ.

Депутат подчеркнул, что "пока Грузия находится в составе СНГ, будет невозможно вывести российских миротворцев из зон конфликта".

"Думаю, что по вопросу целесообразности пребывания Грузии в СНГ мы сможем достичь общенационального консенсуса. Грузия и СНГ не совместимы", - заявил Д.БЕРДЗЕНИШВИЛИ.

Вице-спикер грузинского парламента Михаил МАЧАВАРИАНИ поддержал инициативу фракции о вынесении вопроса о пребывании Грузии в СНГ на обсуждение депутатов.

"Это очень важный политический вопрос и парламент должен его обсудить", - сказал М.МАЧАВАРИАНИ. В то же время он подчеркнул, что формат обсуждения данной темы будет оговорен после возвращения председателя парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ из Мадрида, где она находится в командировке.