Еврокомиссия: "Восточное партнерство" не было нацелено на Россию

Представитель Европейской комиссии Джон О’РУРКЕ заявляет, что инициатива “Восточного партнерства” не направлена против России.

Об этом он сказал во время своего выступления на Международной конференции на тему: «Украина в концепции “Восточного партнерства”».

По словам Д.О’РУРКЕ, в ходе дебатов, которые проводились в Европейском Совете, многие страны выражали обеспокоенность на этот счет.

Также, по его словам, были разные сигналы из Москвы. «Последняя реакция главы МИД РФ Сергея ЛАВРОВА указывала на то, что Российская Федерация имеет определенную обеспокоенность», - сказал он. При этом Д.О’РУРКЕ объяснил, что “Восточное партнерство” - это предложение, направленное на страны, которые являются целевыми в политике европейского соседства. «Российская Федерация с самого начала сказала, что она не будет участвовать в этой инициативе. В принципе, это и является причиной, почему “Восточное партнерство” не было нацелено на Россию», - сказал он.

Д.О’РУРКЕ заметил, что в этой инициативе нет ничего, что может представлять угрозу РФ, если, конечно, процветание этих стран не является для нее угрозой. Также он отметил, что “Восточное партнерство” не является путем к расширению ЕС, поскольку внутри Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу.