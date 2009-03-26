НАТО и Россия нужны друг другу - Схеффер

Президент США Барак ОБАМА считает, что улучшение отношений Соединенных Штатов с Россией не должно достигаться за счет ухудшения их связей с НАТО.

Как сообщает Би-Би-Си, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Яаапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Б.ОБАМА также отметил право третьих стран вступать в НАТО по собственному желанию. "Эта администрация, моя администрация хочет перезагрузки отношений с Россией, но лишь таким образом, как это совместимо с членством в НАТО и совместимо с необходимостью направить четкий сигнал по всей Европе о том, что мы будем и в дальнейшем придерживаться мнения, что страны, стремящиеся присоединения к НАТО, имеют возможность вступить в НАТО".

В свою очередь, генсек НАТО Я.СХЕФФЕР заметил, что НАТО и Россия нужны друг другу. “Мы имеем много вопросов, с которыми мы не соглашаемся, но НАТО требует Россию, а Россия нуждается в НАТО. Следовательно, нам необходимо работать над проблемами, относительно которых мы соглашаемся, и не скрывать наши противоречия. Нам также необходимо осознать, что эти отношения, по моему мнению, можно и следует усилить”, - добавил он.

Отношения России и НАТО осложнились после событий в Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года.

Кроме того, Россия негативно относится к планам относительно приема в НАТО Украины и Грузии, а также к намерениям США разместить элементы системы ПРО в Польше и Чехии.