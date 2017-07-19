Молдова передала Украине пособницу боевиков "ЛНР" - СБУ

Молдова передала Украине пособницу контролируемых Россией боевиков "ЛНР". Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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"В Луганской области следователи СБУ ведут досудебное расследование в отношении 28-летней гражданки Украины, которая принимала участие в деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.

Ранее контрразведка установила, что женщина занималась материально-техническим обеспечением одного из подразделений террористов, дислоцирующегося в Луганске. С марта она была в розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации и уехала в Молдову.

"Спецслужбы этой страны, по информации СБУ, выявили пособницу боевиков. Она объявлена нежелательным лицом в Молдове и передана украинским правоохранителям", - проинформировали в СБУ.

По решению суда до завершения досудебного расследования злоумышленница будет находиться под стражей. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.