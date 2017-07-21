В Польше легализовали медицинскую марихуану

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, по которому препараты из марихуаны может будет приобрести в аптеках по рецепту врача.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

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Согласно новым правилам, пациенты должны иметь упрощенный доступ к марихуане для лечения симптомов некоторых заболеваний, в частности, говорится о хронической боли, тошноте и рвоте от химиотерапии, рассеянном склерозе и эпилепсии.

Изначально законопроект предусматривал разрешение больным на самостоятельное выращивание марихуаны для личного потребления. В процессе принятия закона в него внесли поправки, по которым сырье для препаратов должно быть ввезено из-за границы.

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Закон вступает в силу через три месяца после подписания.

Использование марихуаны в лечебных целях уже легализовали Чехия, Словения, Италия, Испания, Хорватия, Македония.