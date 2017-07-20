В США в связях с Кремлем заподозрили конгрессмена-республиканца - СМИ

Конгрессмен-республиканец от штата Калифорния Дэйна Рорабейкер получал указания из Москвы. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на собственное расследование, передает ТСН.

Сообщается, что после того, как чиновники из Москвы дали секретный документ конгрессмену Рорабейкеру, тот пытался изменить законодательство по поводу санкций, введенных США в связи с делом Магнитского, и организовать слушания в Конгрессе, которые бы негативно осветили персону известного критика Путина - Билла Броудера.

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В документе, переданном Рорабейкеру в апреле 2016 года в Москве, выкладывалась российская точка зрения на эти события. В документе указывалось, что сейчас идеальное время для изменения отношения Запада к Путину.

Рорабейкер признал, что принял документ, но убеждает, что его встреча с представителями Генеральной прокуратуры России во время его визита в Москву в апреле 2016 года, была "короткой и формальной". При этом инструкции Рорабейкеру передавали юристы американской фирмы россиянки Натальи Весельницкой.

После возвращения из Москвы, Рорабейкер задержал в Комитете рассмотрение законопроекта Магнитского и предложил устранить имя Магнитского из его названия. Рорабейкер также организовал показ российского пропагадистського фильма, предоставленным ему Генеральной прокуратурой России. Фильм в негативном свете изображал Магнитского, а продвижение фильма на международном уровне организовывала опять же Весельницкая.

За четыре года перед этими событиями с Рорабейкером общались агенты ФБР, которые сообщили ему, что российские разведчики пытаются его завербовать.

Отметим, что Рорабейкер близкий к президенту Трампа, является давним поклонником России и возглавляет подкомитет по вопросам Европы комитета по иностранным делам американской Палаты представителей.

Напомним, что 11 июля сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронные письма, которые он отправил, чтобы организовать встречу с адвокатом, которая была связана с Кремлем. Адвокат убеждал, что имеет информацию, которая бы могла навредить тогдашнему кандидату от демократов Хиллари Клинтон.