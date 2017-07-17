The Guardian: После очередного витка скандала с Россией рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг 70-летнего минимума

Рейтинг одобрения Дональда Трампа существенно снизился. Это показал национальный опрос, опубликованный в воскресенье. Он показывает то, как американцы воспринимают кризис во внутренней политике и ослабевающее лидерство на мировой арене. Об этом пишут Оливер Лафленд и Падрейг Коллинз в статье "После очередного витка скандала с Россией, рейтинг одобрения Дональда Трампа достиг 70-летнего минимума", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Опрос The Washington Post/ABC News, который поставил рейтинг Трампа на исторический 70-летний минимум, появился на фоне растущих противоречий о вмешательстве России в выборы 2016 года.

В субботу выяснилось, что комитет кампании Трампа совершил платеж юридической фирме, представляющей старшего сына президента, почти за две недели до того, как стало известно о встрече между Трампом-младшим и российским адвокатом, которая обещала компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.

Рейтинг одобрения Трампа теперь составляет 36%, что на шесть пунктов ниже его первого рейтинга с оценкой за 100 дней. Опрос показал, что 48% считают, что лидерство Америки в мире стало слабее, чем было до прихода к власти миллиардера, в то время как поддержка плана республиканцев по замене реформы здравоохранения Обамы составила только 24%, по сравнению с 50%, которые поддерживают политику здравоохранения, установленную бывшим президентом.

Трамп, который провел выходные в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, попытался преуменьшить роль результатов опроса. В воскресенье утром в Twitter, он ошибочно заявил, что "почти 40% [одобрения] в это время не так уж плохо", и что этот опрос был "почти самым неточным за все время выборов!".

На самом деле, опрос The Washington Post/ABC был максимально близок к тому, чтобы предсказать исход всенародного голосования в день выборов – которое Хиллари Клинтон выиграла с перевесом в 2,5 миллиона голосов избирателей, Трамп оказался в Белом доме благодаря коллегии выборщиков. Ни один президент не получал столько низкого уровня одобрения на таком раннем этапе пребывания в должности, со времен начала опросов в 1945 году.

Опрос также показал, что 63% людей сочли неприемлемой встречу в июне 2016 года между высокопоставленными членами внутреннего круга Трампа, включая Дональда Трампа-младшего и зятя Джареда Кушнера, и группой россиян, включая адвоката Наталью Весельницкую.

В субботу отчет о финансировании кампании, поданный в Федеральную избирательную комиссию, показал, что комитет кампании Трампа 27 июня заплатил 50 000 долларов адвокату Трампа-младшего Алану Футерфасу, за 13 дней до того, как "The New York Times" сообщили об этой встрече.

Трамп сам сообщил журналистам в среду, что он узнал о встрече 2016 года, которая происходила в Трамп-Тауэр, "только два-три дня назад", тем самым повысив вероятность того, что комитет кампании мог знать об этом контакте до президента.

В воскресенье адвокат Трампа Джей Секулов появился во всех пяти телевизионных ток-шоу в сомнительной попытке оправдать встречу. Секулов, похоже, обвинил офицеров разведки в том, что они позволили россиянам пройти в Трамп-Тауэр.

"Интересно, почему разведка – если это было злонамеренно – почему разведка позволила этим людям войти?", - сказал он ABC News. "У президента была защита секретных служб в тот момент, и это вызывает у меня вопросы".

Пресс-секретарь разведки позже подтвердил, что Трамп-младший не находился под защитой агентства во время встречи, и "поэтому, мы не проверяли тех, с кем он встречался".

Под давлением "The New York Times", Трамп-младший на этой неделе опубликовал злополучные электронные письма, в которых он с готовностью принял предложение, которое, как якобы ему сказали, было попыткой правительства России навредить кампании Клинтон.

В электронных письмах промоутер Роб Голдстоун рассказывает сыну будущего президента, что "генеральный прокурор России" предложил "предоставить кампании Трампа некоторые официальные документы и информацию, которые навредят Хиллари, вызовут подозрения из-за ее отношений с Россией и будут очень полезны для вашего отца".

"The New York Times" сообщила, что Трамп опроверг первое заявление своего сына "Times". Как вскоре обнаружилось, это и последующие заявления не передают полную картину событий.

На собрании присутствовали Кушнер, старший советник Трампа, а также глава кампании Пол Манафорт. В пятницу выяснилось, что там также присутствовал Ринат Ахметшин, российско-американский лоббист и бывший советский военный офицер.

В воскресенье утром Трамп выразил в Twitter более откровенную поддержку своему старшему сыну.

"Хиллари Клинтон может незаконно получить вопросы к дебатам и удалить 33 000 писем, а над моим сыном смеются медиа с фальшивыми новостями?" - написал президент.

Трамп ранее назвал политический скандал вокруг его сына "величайшей охотой на ведьм в политической истории". "Грустно!" – сказал он, добавив, что кто угодно согласился бы на такое предложение.

Выступая перед журналистами в самолете в четверг, президент сказал, что 39-летний Дональд-младший "отличный парень". "И у него была встреча, там ничего не случилось. Это была короткая встреча, как он сказал мне, потому что я услышал об этом два или три дня назад", - добавил он.

В финансовой отчетности комитета кампании Трампа также сообщается, что они заплатили 89 000 долларов "за юридический консалтинг" Trump Corporation, которую возглавляет Дональд Трамп-младший и его брат Эрик.

В субботу было объявлено, что Трамп нанял вашингтонского адвоката Тая Кобба, в качестве специального адвоката в российских расследованиях, проводимых судебными органами и разведывательными комитетами Сената и специальным прокурором Робертом Мюллером, бывшим директором ФБР, назначенным после того, как Трамп уволил его преемника Джеймса Коми в мае.

По-видимому, президент осознал, что расследования будут продолжаться в течение нескольких месяцев или даже лет его пребывания на посту.

В воскресенье утром он также написал в Twitter: "Спасибо всем сторонникам, которых вчера было гораздо больше, чем протестующих, на женском US Open. Очень круто!" Турнир по гольфу, который имел в виду Трамп, проходил в его клубе, где, согласно сообщениям, участники платят до 100 000 долларов за членство.