Госдума России поменяла красные звезды на военных самолетах

Госдума 20 марта приняла во втором чтении поправки в Воздушный кодекс РФ, заменив красные пятиконечные звезды, используемые в качестве опознавательных знаков на военных, пограничных и выполняющих мобилизационно-оборонные задачи самолетах, на аналогичные красные звезды, окаймленные синей и белой полосами и красной линией по контуру.

Кроме того, внесенным правительством РФ документом предлагается наносить на военно-транспортные воздушные суда, используемые для полетов за пределы РФ, изображение российского триколора в качестве знака государственной принадлежности.

Также, согласно тексту закона, разрешены, но необязательны к нанесению дополнительные опознавательные знаки, бортовые номера, имена собственные, товарные и геральдические знаки, зарегистрированные в установленном порядке.

РИА “Новости”