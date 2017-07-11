Сын Трампа знал о помощи Москвы предвыборной кампании отца – NYT

Сын президента США Дональда Трампа до встречи с российским юристом, у которой были компрометирующие материалы на Хиллари Клинтон, получил электронное письмо о том, что эта информация исходит от российского правительства, стремящегося помочь предвыборной кампании Трампа, сообщила газета New York Times, передает Reuters.

Как пишет газета со ссылкой на три источника, журналист Роб Голдстоун написал Дональду Трампу-младшему, что именно российское правительство является источником потенциально компрометирующей информации.

В заявлении Трампа-младшего, опубликованном в воскресенье, не указано, что он знал о связях юриста с Кремлём.

Письмо с электронной почты, вероятно, будет интересно следователям, которые пытаются доказать предположение о связях Трампа с российским правительством для победы на прошлогодних выборах, говорится в статье Times.

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Москва отрицает, что вмешивалась в американский выборный процесс, и Трамп, ставший президентом 20 января, отрицает всякую связь с российскими властями.

"Это очень серьёзный поворот,- сказал MSNBC член Палаты представителей Адам Шифф, состоящий в комитете разведки. - Это всё гарантирует тщательное расследование. Всем, кто пришёл на эту встречу, следует явиться на заседание комитета."

Газета New York Times впервые сообщила о встрече сына Трампа с юристом Натальей Весельницкой в субботу, после чего Трамп-младший обнародовал заявление, подтвердив эту информацию, но не упомянув Клинтон.