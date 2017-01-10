Поведение России способствует: в Британии готовят аналог "закона Магнитского"

Об этом сообщает «Голос Америки».

Американский закон также расширен на всех, кого обвиняют в нарушении прав человека. Растет давление на другие европейские страны последовать их примеру.

Билл Броудер, генеральный директор Hermitage Capital, который успешно боролся, чтобы закон Магнитского подписали в США, теперь продолжает борьбу в Британии. Он верит в успех дела и убежден, что действия Москвы в Украине и Сирии этому способствуют:

«Поведение России в течение последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом».

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Проект британского закона Магнитского обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием Акт криминальных финансов. Эндрю Фоксолл, руководитель программы по России в аналитической группе «Общество Генри Джексона», утверждает:

«Акт призван расширить сферу применения законов, касающихся Магнитского, чтобы перенести их в гораздо более глобальный контекст».

Как сообщал УНИАН, минфин США внес в "список Магнитского" пятерых россиян, среди которых оказался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.