"Это была казнь": СМИ сообщили о массовом расстреле задержанных в Чечне

Всего на данный момент журналистам известно о 27 предполагаемо убитых после задержания правоохранительными органами, хотя, по их сведениям, речь вообще может идти о 56 жителях Чечни. Все эти люди были задержаны в разное время (9, 10, 21, 24 января, - УНИАН.). Однако дата смерти, по информации журналистов, у всех этих людей — одна: ночь с 25 на 26 января, говорится в расследовании "Новой газеты".

В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

"По имеющейся у нас информации, задержанных в эту ночь расстреляли и развезли по различным кладбищам, в том числе христианским, и закопали в наспех вырытых могилах (некоторые места захоронений известны "Новой газете", - УНИАН.)", - рассказали журналисты.

Тщательное изучение списков задержанных приводит к выводу, что решение о внесудебной казни принималось централизованно и, как ни странно, спонтанно. Впрочем, именно так и принимаются ключевые решения в сегодняшней Чечне, отметили в "Новой газете".

"Несмотря на то, что нашу информацию подтвердили два источника (в следственном управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни), мы не можем утверждать, что в ночь с 25 на 26 января в Чечне произошла беспрецедентная по своим масштабам даже для Чечни внесудебная казнь", - подчеркнули журналисты.

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"Мы уверены, что именно многолетнее попустительство такой практике сделало возможным массовые преследования геев в Чечне. И если эту практику, наконец, жестко не пресечь, в следующий раз мы столкнемся с еще более вызывающим преступлением, чем убийство людей только по причине того, что кто-то счел неприемлемой их сексуальную ориентацию", - добавили они.

В апреле 2017 года "Новая газета" сообщила, что в Чечне задержали порядка 100 мужчин из-за подозрений в однополых сексуальных отношениях. Утверждалось, что их держат в секретных пыточных тюрьмах. Десятки людей убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров и МВД республики опровергли эту информацию.