В сеть выложили первое селфи с Лукашенко

В сети появилось первое, как считают СМИ, полноценное селфи с белорусским президентом Александром Лукашенко, которое было сделано во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, пишет ТСН.

Отмечается, что снимок в своем Instagram опубликовала пользователь под ником vikki_by. Хоть доступ к аккаунту был быстро закрыт, СМИ успели сохранить снимок.

Есть предположение СМИ, что аккаунт принадлежит Виктории Рачицкой-Керилет – дочери бизнесмена, который входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов. При этом отмечается, что муж женщины - Марк Керилет - работает в венском офисе ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует посетить Украину. По ее словам, сегодня в Минске на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ она провела короткую беседу с президентом Беларуси.