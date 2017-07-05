Путину и Трампу на саммите "Большой двадцатки" приготовили "ад" (фоторепортаж)

Колючая проволока, кордоны, заколоченные витрины… В преддверии G20 Гамбург готовится к разрешенным мирным демонстрациям и к насилию антиглобалистов, которые ненавидят Трампа, Путина и Эрдогана.

Об этом пишет DW.

Читайте такжеМеркель заверила Порошенко, что судьба Украины не будет решаться без Киева на саммите G20

У властей Гамбурга с самого начала не было ни малейших сомнений в том, что проведение в городе 7 и 8 июля 2017 года саммита "большой двадцатки" вызовет массовые протесты антиглобалистов, экологов, людей антикапиталистических и левых убеждений со всей Европы.

Более того, гамбургский сенат (правительство города, имеющего статус федеральной земли) всячески приветствовал проявления политической активности рядовых граждан:

"Мы не хотим превратиться в крепость. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы в городе имела место и критика G20".

На улицы Гамбурга намерены выйти 150 тысяч протестантов.