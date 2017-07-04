В Петербурге загорелась плавучая атомная станция - СМИ

На "Балтийском заводе" в Петербурге загорелась строящаяся плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов", распространение огня остановили на площади 16 квадратных метров. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Атомные реакторы на станции еще не установлены, топливо не загружено. Пожар в настоящее время локализован на площади 16 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет тушение", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, обстановка под контролем. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

На самом Балтийском заводе уверяют, что было лишь задымление, а сотрудники МЧС приезжали вхолостую, передает "Фонтанка".

В пресс-службе завода заверили, что возгорания не было: речь идет о задымлении на одной из площадок, с которым сотрудники справились сами до приезда пожарных.