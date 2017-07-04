Немецкая разведка обвиняет Россию, Китай и Иран в усиленном шпионаже

Немецкое Федеральное ведомство по охране конституции в Гамбурге представит новый отчет, в котором обвиняет в усиленном шпионаже в Германии Россию, Китай и Иран. Отчет будет представлен за несколько дней до начала саммита G20, пишет DW.

Отмечается, что объем отчета – более 300 страниц.

"Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская Республика Иран - основные участники шпионской деятельности, направленной против Германии", - цитирует отчет информагентство dpa.

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Также отмечается, что мишенями атак из России и Китая в Германии были министерство иностранных дел ФРГ, министерства экономики и финансов, немецкие диппредставительства за рубежом, ведомство канцлера и Бундесвер.

Издание также сообщает, что спецслужба предостерегает от прослушивания иностранных спецслужб в правительственном квартале Берлина.

Кроме того, в отчете также упоминается и Турция. Документ планируется представить сегодня, 4 июля.

Как сообщал УНИАН ранее, в Бонне 1 апреля заработал командный штаб центра немецких кибервойск (CIR). Сейчас здесь работают 260 сотрудников. К 1 июля в подчинение штаба перешли 13500 человек. В боннском штабе будут работать 260 человек. Новый вид войск должен обеспечивать безопасность информационных систем вооруженных сил Германии, а также защищать от взлома те виды вооружений, где применяются цифровые технологии.