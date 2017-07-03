Полиция Германии подтвердила гибель 18 человек в результате ДТП

Полиция Германии подтвердила гибель 18 человек, которых разыскивали после того, как загорелся туристический автобус в Баварии в результате ДТП, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на немецкое издание Bild. Уточняется, что все погибшие были взрослыми.

Читайте такжеВ Баварии туристический автобус врезался в грузовик: десятки пострадавших, 17 человек до сих пор ищутКак сообщал УНИАН, сегодня в Баварии туристический автобус столкнулся с грузовиком и загорелся, в результате чего около 30 человек были травмированы. Ранее в полиции заявляли, что после ДТП не могут найти 17 человек. Впоследствии появились данные о 18 пропавших.

По данным издания, автобус полностью сгорел после аварии, от него остался лишь "скелет".