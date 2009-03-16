Земля, конфискованная у богачей, передана беднякам-индейцам

Президент Боливии Эво Моралес передал во владение бедняков-индейцев 38 тыс. гектаров земельных угодий, передает Reuter. Некоторое время назад эта земля была конфискована у богатых боливийских фермеров, которых власти обвинили в угнетении их наемных рабочих, в использовании полурабского труда и в извлечении несправедливой прибыли. "Мы всегда будем уважать частную собственность, но мы хотим, чтобы люди, которым не нравится равенство, больше думали о своей стране, чем о своём кармане", - сказал Э. Моралес.

Эво Моралес - первый индеец, ставший президентом Боливии. Он выходец из племени аймара и особенно популярен на территориях, в основном заселенных этническими индейцами - аймара, кечуа, гуарани.

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