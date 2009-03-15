США могут переиграть размещение ПРО в Польше?
Никто не даст гарантии
Бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ прогнозирует, что может возникнуть ситуация, при которой не будет необходимости развертывания системы ПРО на территории Польши.
Об этом З.БЖЕЗИНСКИЙ сказал в интервью Gazeta Wyborcza.
Он считает, что гарантий того, что США разместят на территории Польши систему ПРО, никто дать не может. «Нельзя исключить, что в результате американо-российского диалога и нажима на Иран, возникнет совсем новая ситуация, в которой необходимость развертывания ПРО будет значительно снижена и даже сведена к нулю», - сказал он.
«Сегодня никто не в состоянии гарантировать, что противоракетный щит вообще будет создан. И это отнюдь не является подтверждением скепсиса нового правительства США по отношению к этому проекту. Польше будут предоставлены ракетные комплексы Patriot, которые с польской перспективы являются чем-то более конкретным, в большей степени, нежели противоракетный щит, содействующим укреплению ее национальной безопасности», - приводит слова З. БЖЕЗИНСКОГО Polskie Radio.
«Эффективность системы ПРО не до конца испытана. Она должна защищать США и Западную Европу от угроз со стороны Ирана, которые реальными станут, может быть, в перспективе 10 лет. Комплексы Patriot, в свою очередь, будут элементом польской современной системы ПВО, которой на вооружении польской армии сегодня нет» - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.