США могут переиграть размещение ПРО в Польше?

Бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ прогнозирует, что может возникнуть ситуация, при которой не будет необходимости развертывания системы ПРО на территории Польши.

Об этом З.БЖЕЗИНСКИЙ сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

Он считает, что гарантий того, что США разместят на территории Польши систему ПРО, никто дать не может. «Нельзя исключить, что в результате американо-российского диалога и нажима на Иран, возникнет совсем новая ситуация, в которой необходимость развертывания ПРО будет значительно снижена и даже сведена к нулю», - сказал он.

«Сегодня никто не в состоянии гарантировать, что противоракетный щит вообще будет создан. И это отнюдь не является подтверждением скепсиса нового правительства США по отношению к этому проекту. Польше будут предоставлены ракетные комплексы Patriot, которые с польской перспективы являются чем-то более конкретным, в большей степени, нежели противоракетный щит, содействующим укреплению ее национальной безопасности», - приводит слова З. БЖЕЗИНСКОГО Polskie Radio.

«Эффективность системы ПРО не до конца испытана. Она должна защищать США и Западную Европу от угроз со стороны Ирана, которые реальными станут, может быть, в перспективе 10 лет. Комплексы Patriot, в свою очередь, будут элементом польской современной системы ПВО, которой на вооружении польской армии сегодня нет» - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.