Нигерийские боевики похитили украинца

Гражданин Украины и трое филиппинцев похищены сегодня боевиками в Нигерии.

Как передает РИА «Новости», по данным представителя нигерийской службы безопасности, боевики на двух моторных лодках напали на судно нефтяной компании в водах на границе с Камеруном и захватили в заложники четверых иностранных служащих. Другие подробности не сообщаются.

Между тем МИД Украины сообщает, что не располагает информацией о захвате судна, отмечает агентство.

Обычно боевики нападают на иностранцев ради выкупа или оказания давления на местные власти.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти на африканском континенте и экспортирует около 2,5 млн. баррелей сырой нефти в день. Однако нападения боевиков "Движения за освобождение дельты реки Нигер" (MEND) и других вооруженных группировок в дельте реки Нигер на объекты Chevron, Shell и ряда других нефтяных компаний с 2006 года снизили нефтяной экспорт на 20%.