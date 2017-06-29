Режиссер рассказал первые подробности сольного фильма про Бэтмена

В ходе одной из пресс-конференций, посвященных выходу заключительной части франшизы «Планета обезьян», постановщик Мэтт Ривз рассказал о своем будущем проекте, сольном фильме DCEU про Бэтмена.

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Режиссер считает, что между двумя его титульными персонажами, предводителем обезьян Цезарем и эксцентричным миллиардером Брюсом Уэйном, есть прямое сходство:

"Одна из причин, почему я подписался на «Бэтмена» — увлечение персонажем. Когда я был моложе, точно так же восхищался серией про обезьян. Я вижу эмоциональные параллели между Цезарем и Бэтменом, в том как они оба подвергаются испытаниям и пытаются разобраться в себе, чтобы поступать правильно в этом несовершенном, а порой и коррумпированном, мире. Это действительно те эмоции, в которых я заинтересован".

Кроме того, Ривз пообещал, что новая картина будет нуарной, а также вновь напомнит о статусе «величайшего детектива»:

"Во всех фильмах я пытаюсь, в каком-то даже хичкоковском смысле, использовать камеру и сторителлинг чтобы частично сделать зрителя персонажем, породнить с его точкой зрения на мир. Есть шанс сделать нуарную, детективную версию Бэтмена, которая всерьез усилит повествование и, надеюсь, позволит вам понять, что происходит у него в голове и сердце".

Слова Ривза перекликаются с заявлениями Бена Аффлека, которые он делал до ухода с режиссерского поста сольного фильма. Тогда актер заявлял о намерении сделать картину в духе классического нуара «Мальтийского сокола» Джона Хьюстона. Возможно, студия решила не менять изначальную задумку даже несмотря на отказ Аффлека от режиссуры, пишет Vertigo.

Вероятнее всего, выход «Бэтмена» запланирован на 2019 год, однако точная дата релиза пока не называется.