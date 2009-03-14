Медведев: кто-то там навыпускал кредитов, а "долбануло" по всему миру

Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым создать механизмы контроля, чтобы финансовые проблемы в одной из стран не могли "долбануть" по всему миру.

Об этом он сказал в интервью российскому «Первому каналу».

По мнению Президента РФ, это должно стать одной из тем предстоящего 2 апреля саммита "двадцатки" в Лондоне.

"Еще одна важная тема - это контроль за макроэкономическими показателями стран, которые влияют на общую мировую финансовую ситуацию с тем, чтобы проблемы, которые возникают в одном государстве, не создавали тяжелейший цепной эффект, когда кто-то там навыпускал ипотечных кредитов в огромном объеме, а долбануло по всей мировой экономике. Здесь у нас должны быть механизмы, которые позволяют хотя бы каким-то образом воздействовать на решения, принимаемые нашими партнерами, и, с другой стороны, защищаться от такого рода последствий", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, нынешний глобальный финансовый кризис начался с США. Д.МЕДВЕДЕВ назвал вопросы аудита, бухгалтерской отчетности очень важной темой. "Здесь должны быть ясные, нормальные, справедливые правила, которые устраивают всех, а не группу государств, пусть даже очень развитых", - сказал он.

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, Россия предлагает "более справедливое устройство международной финансовой системы". "В принципе об этом говорят все государства. Вопрос в акцентах и в том, хотим ли мы двинуться вперед или законсервировать всю ситуацию в том виде, в котором она есть сегодня. Наша позиция - нужно двигаться вперед. Надеюсь, что эта позиция найдет свой отклик у наших партнеров в ходе моего визита в Лондон на саммит двадцати крупнейших экономик", - сказал он.

По его мнению, на саммите G20 должны быть сформулированы и согласованы основные позиции, а уже последующая работа, которая идет на экспертном уровне, на уровне руководителей министерств и ведомств, должна привести к созданию целого ряда новых международных конвенций. "И в этом смысле, я надеюсь, что мы все-таки сможем договориться, потому что в противном случае с такого рода проблемами мы будем сталкиваться, если не каждый год, то раз в 10-15 лет обязательно", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.