НАТО отправляет 5 кораблей к берегам Сомали

НАТО отправляет морскую группу из пяти кораблей для борьбы с пиратством у берегов Сомали. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Альянса.

По его словам, операция под названием "Объединенный защитник" начнется в конце текущего месяца. Командование морской группой будет осуществлять португальский контр-адмирал Жозе Перейра да КУНЬЯ. В операции примут участие фрегаты США, Канады, Португалии, Испании и Нидерландов.