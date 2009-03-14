НАТО отправляет 5 кораблей к берегам Сомали
01:00, 14 марта 2009Мир
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Операция "Объединенный защитник"
НАТО отправляет морскую группу из пяти кораблей для борьбы с пиратством у берегов Сомали. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Альянса.
По его словам, операция под названием "Объединенный защитник" начнется в конце текущего месяца. Командование морской группой будет осуществлять португальский контр-адмирал Жозе Перейра да КУНЬЯ. В операции примут участие фрегаты США, Канады, Португалии, Испании и Нидерландов.
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