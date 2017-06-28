Мэттис: Путин бросил вызов послевоенному международному порядку

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что он совершил «преступление» вне российских границ.

Как передает Голос Америки, об этом Мэттис заявил в своем выступлении перед группой студентов на церемонии 70-летия Плана Маршалла, который сделал возможным восстановление уничтоженной войной Европы.

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По словам главы Пентагона, Путин бросил вызов международному порядку, установленному после Второй мировой войны.

При этом Маттис напомнил об агрессии России против Украины и вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Министр обороны США также заверил союзников НАТО в том, что администрация Дональда Трампа будет поддерживать военный союз, несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны некоторых стран-членов.